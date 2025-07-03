Hakan Balta, Galatasaray'dan ayrıldı: İşte yeni görevi...

Galatasaray U19 Teknik Direktörü Hakan Balta, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hakan Balta'nın yeni durağı ise A Milli Futbol Takımı oldu.

REKLAM advertisement1

Hakan Balta, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık üç buçuk yıldır üstlendiğim U19 Teknik Sorumlusu görevinden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bana bu fırsatı veren yöneticilere ve birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım oyuncularıma, hocalarıma ve tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Kulübüm için çalışmak, benim için her zaman büyük bir gurur oldu." ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM'A KATILACAK

Balta'nın Vincenzo Montella’nın yardımcısı olarak A Milli Takım Teknik Heyetine katılacağı öğrenildi.