Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hakan Altun: Yaş; 53 hâlâ bekarım - Magazin haberleri

        Hakan Altun: Yaş; 53 hâlâ bekarım

        53 yaşındaki Hakan Altun, bekar olmaktan yana dert yandı. Altun; ayrıca, acil durumlara karşı defibrilatör cihazını artık her konserde taşıdığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2025 - 12:16 Güncelleme: 25.05.2025 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yaş; 53 hâlâ bekarım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; romantik şarkılarıyla tanınan Hakan Altun, bekarlıktan yana dert yandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıkan Altun, konser öncesi soruları yanıtladı.

        Hakan Altun, 31 Mayıs’ta yeni şarkısının çıkacağının müjdesini vererek; kısa süre önce Hülya Avşar ile düet yaptığı 'Ahım Olsun'a olan ilgiden memnun olduğunu belirtti.

        REKLAM

        31 Mart’ta sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Volkan Konak’a olan üzüntüsünü de dile getiren Hakan Altun, kalp krizi geçirmeye karşı defibrilatör cihazını artık her konserde taşıdığını söyledi. Konserine; 'Telefon' şarkısıyla başlayan Altun; "Darısı tüm bekarların başına, en başta da benim başıma. Yaş oldu 53, hâlâ bekar bir şarkıcıyım” dedikten sonra ise “Teklif Ediyorum” şarkısını seslendirdi.

        DEFİBRİLATÖR NEDİR?

        Defibrilatör, fibrilasyona girmiş bir kalbin normal ritmini tekrardan geri kazanabilmesi için kalbe kısa süreli olarak yüksek değerde akım veren bir cihazdır. Şok aleti olarak tanımlanabilir. Kalbin normalin dışında hızlı atımını durdurarak ya da asistol durumunda kalbin tekrar normal kalp atış ritmine dönmesini sağlayan sağlık cihazına defibrilatör denilmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hakan altun
        #bekar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        G.Saray Yenikapı'da kupasına kavuşuyor!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "ABD ordusunun asıl amacı ülkeyi işgallerden korumak"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Batıda toz taşınımına dikkat!
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        Eski eşini öldürüp, kendini ağır yaralı
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        İsrail'in tüm birlikleri Gazze'ye girdi
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Okan Buruk yeni hedefi belirledi!
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Türk boylarının mezarları 750 yıllık anıt ağacın gölgesinde...
        Habertürk Anasayfa