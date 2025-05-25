Hakan Altun: Yaş; 53 hâlâ bekarım

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; romantik şarkılarıyla tanınan Hakan Altun, bekarlıktan yana dert yandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahneye çıkan Altun, konser öncesi soruları yanıtladı.

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Hakan Altun, 31 Mayıs’ta yeni şarkısının çıkacağının müjdesini vererek; kısa süre önce Hülya Avşar ile düet yaptığı 'Ahım Olsun'a olan ilgiden memnun olduğunu belirtti.

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31 Mart’ta sahnede kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Volkan Konak’a olan üzüntüsünü de dile getiren Hakan Altun, kalp krizi geçirmeye karşı defibrilatör cihazını artık her konserde taşıdığını söyledi. Konserine; 'Telefon' şarkısıyla başlayan Altun; "Darısı tüm bekarların başına, en başta da benim başıma. Yaş oldu 53, hâlâ bekar bir şarkıcıyım” dedikten sonra ise “Teklif Ediyorum” şarkısını seslendirdi.

DEFİBRİLATÖR NEDİR? Defibrilatör, fibrilasyona girmiş bir kalbin normal ritmini tekrardan geri kazanabilmesi için kalbe kısa süreli olarak yüksek değerde akım veren bir cihazdır. Şok aleti olarak tanımlanabilir. Kalbin normalin dışında hızlı atımını durdurarak ya da asistol durumunda kalbin tekrar normal kalp atış ritmine dönmesini sağlayan sağlık cihazına defibrilatör denilmektedir.