Haaretz Gazetesi'nin haberine göre; 'Damdaki Kemancı' isimli müzikalde 'Tevye' karakterini canlandırarak dünyaca ün kazanan ve geçen ay hayatını kaybeden İsrailli aktör Haim Topol, yurt dışında yaşadığı dönem Mossad için çalıştı.
Gazeteye konuşan Topol'un eşi ve çocukları, oyuncunun Londra'da yaşadığı dönemde İsrail'de yakından tanınan Mossad ajanı Zvi Malkin ile sıkı şekilde görüştüğünü anlattı.
Aile, Malkin'in kendilerini ziyaret ettiğinde görünmemek için evlerine arka bahçeden girdiğini söyledi.