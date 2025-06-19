Türkiye’de bu Haziran kurak sürüyor. Hava sıcaklıkları gündüz 7 coğrafi bölgede de yaz değerlerinde, geceler ise Anadolu’da ve kuzey bölgelerde serin olmayı sürdürüyor. Gündüz 30°C olan İstanbul, neyse ki gece 21°C’ye kadar serinliyor.

YENİ SERİN HAVA GELİYOR

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20 Haziran Cuma akşamından itibaren ise Ukrayna-Balkanlar çevresinden güneye, Türkiye’ye doğru sokulacak yeni serin havanın etkisine gireceğiz. Fakat bu serinlik 30-32°C olan sıcaklıkları sadece 25-27°C’lere çekecek.

Bir sonbahar ya da kış havasından söz etmiyoruz. Gece ve sabah serinliği ise henüz bunaltıcı yaz havasını özlemeyenlerin imdadına yetişmeye devam ediyor.

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Hava sıcaklıkları gelecek 7 gece klima ya da vantilatör gerektirmeyen, serin ve mevsim normallerindeki haliyle seyrediyor. Kuzeyden sarkan bu (meteorolojide oluk) hava ile Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu hissedilir şekilde serinleyecek ve bu sıcaklık dalgalanması yer yer yağmur oluşmasına yardımcı olacak.

TRAKYA'DA YAĞMUR BEKLENİYOR

Bugün Silivri-Tekirdağ-Çerkezköy-Saray arasında öğleden sonra gök gürültülü ve yerel olarak kuvvetli sağanak görülebilir. İstanbul’un batısında Kırklareli yönünde yine öğleden sonra yer yer yağmur görülebilir fakat İstanbul genelinde hava açık kalacak. Güneşlenmeyi sürdüren büyük şehirlerde özellikle akşam saatleri hava bunaltıcı olmaya başlıyor. Şehirde gezinen yüzbinlerce araç ve milyonlarca insan ile günlük harcanan toplam enerji, şehrin esintisiz akşamlarda bunaltıcı olmasına yol açıyor. Neyse ki bu hafta sonu rüzgar yine kuzeydoğudan (poyraz) zaman zaman kuvvetli esecek.

KUVVETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK 21 ve 22 Haziran akşamları açık hava etkinlikleri ve deniz üstündeki faaliyetler bu fırtınamsı rüzgardan etkilenir. Rüzgar Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege çevresinde denizde 50 km/saat, şehirlerde 25-30 km/saat süratle esecek. İstanbul, Bursa, Kocaeli gibi merkezleri ferahlatan bu esintileri Temmuz ayında muhtemelen çok arayacağız. REKLAM EGE'DE SICAKLIKLAR 33'LERE GERİLEYECEK İzmir’de ve Kıyı Ege’de gündüzler 38°C gibi sıcaklıklarda geçiyor. Henüz Temmuz ya da Ağustos sıcaklarında değiliz fakat bölgeye güney-güneybatılı havalar şimdiden yerleşti. Bu hafta sonu ise İzmir 38°C’lerden 32-33°C’lere gerileyebilir. Ege Bölgesi yaklaşan sıcaklık dalgalanmasında yine yaz havası içinde kalıyor, hafta sonu akşamları ise hava daha ferah olacaktır. ANADOLU'DA KURAKLIK VAR Anadolu’da bu Haziran ayı yağmura hasret kaldık. Bugünden itibaren ise küçük alanlarda da olsa yağış kaydedebiliriz. Doğu Anadolu’da Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars gibi büyük merkezlerde sadece birkaç ilçede tahminen yağmurlu bir Cuma günü olacak. Fakat Doğu ve Güneydoğu genelinde güneşli günler sürecek.

KARADENİZ HAFTASONU YAĞMURLU Karadeniz’de Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde hafta sonu her iki günde de yağmur bekliyoruz. Hava genellikle bulutlu olacak. Samsun’dan Bartın istikametinde ise hafta sonu hava daha açık ve güneşli, sıcaklıklar bu kesimde 28-30°C’ye ulaşıyor. TATİL BÖLGELERİNDE SU TASARRUFU ŞART Türkiye’de son yılların en yağmursuz, en sıcak Haziran ayı yaşanıyor. Serinlik sadece sabah işe okula giderken, ya da gecenin geç saatleri hissediliyor. Gündüz sıcaklıkları Güneydoğu, Akdeniz ve Ege kıyılarında 35°C’nin altına düşmüyor. Bu durum kuraklığı ve barajlardaki durumu akla getiriyor. Ege Bölgesi bu yaz en az su bulabilen bölge olabilir. Okulların kapanmasıyla nüfusu birkaç katına yükselecek Ege ve Akdeniz bölgelerinde su kullanımı da birkaç katına çıkacaktır. Bu yaz susuz kalmamak için tatil yörelerinde su tasarrufu yapmakta büyük yarar var. Uzun vadeli tahminlerimizde Temmuz başlangıcı aşırı sıcak olmayacak, en azından ilk haftası mevsim normallerinde geçebilir şeklinde bir görünüm var (örneğin İstanbul için 28°C, Ankara 26°C, İzmir 32°C gündüz sıcaklıkları). Temmuz bize acır da bir haftasını aşırı sıcak olmadan geçirtirse şanslı sayılırız.