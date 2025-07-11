Hafta sonu kuvvetli rüzgar bekleniyor! Orman yangınlarına dikkat!

Türkiye’de aşırı sıcakların ardından Marmara’da ve Karadeniz’de hava mevsim normallerine kadar serinledi. Trakya, Ege ve Akdeniz ile Anadolu genelinde ise yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Ukrayna-Romanya üzerinden Türkiye’ye sokulan soğuk cephe ile İstanbul 38°C’den 30°C’ye kadar serinlerken bu karışım sırasında yağmur kaydedemedik. Trakya’da ise Edirne çevresi yine aşırı sıcakların etkisinde. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik gibi merkezlerde rüzgar kuzeydoğudan eserek havayı ferahlattı.

İstanbul’da yağmursuz 41. gün ve İstanbul gibi Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da çoğu şehirde 1.5 aydır yağmur yağmıyor. Hava sıcaklıkları biraz azalsa da yine 30-32°C civarında seyredecek. Hafta sonu Marmara’da hava rüzgarlı olacak. Kuzey ve kuzeybatı yönlerden esen rüzgar, öğlen saatleri orta kuvveti aşarak yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşebilir. Deniz üzerinde de rüzgarlı hava nedeniyle dalgalar ve deniz akıntıları yüzmeye gidenler için riskli olabilir.

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Balıkesir, Manisa ve İzmir hafta sonu kuvvetli rüzgarlı 2 gün geçirecek. Orman yangınlarının yine büyük risk oluşturacağı 2 güne giriyoruz. Balıkesir çevreleri rüzgarın en kuvvetli eseceği alan olacak görünüyor.

Ankara’da ve İç Anadolu genelinde gündüzler 36 ila 38°C’ye ulaşan sıcaklıklarla geçiyor, başkentte 15-16 Temmuz tarihlerine kadar yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürecek. En yakın yağmur ihtimalleri 15-16 Temmuz’da (Haftaya salı, çarşamba) görünüyor. Anadolu’da ve Karadeniz’de olası yağmurların dışında Türkiye’de bu temmuz bol güneşli sürecek. Yaz mevsiminin güneşli geçtiği ülkemizde yağmura hasret durumdayız. Yaz yağmurlarının barajları doldurmasını beklemiyoruz fakat doğamızda su birikintisi bulmak zorlaşıyor. Bu yaz canlılar her bölgede kuraklıkla karşılaşıyor. Güneydoğu Anadolu’da bu hafta sonu ülkemizde kaydedilen en yüksek sıcaklık rekoru kırılabilir. Kurak ve sıcak geçen günlere ilave olarak Basra üzerinden sokulan sıcak hava ile Şanlıurfa, Adıyaman, Hakkari, Şırnak ve çevresinde termometre gölgede 45°C’ye çıkabilir. Sıcak çarpması tehlikesine karşı bu hafta sonu güneş altında uzun süre kalınmamalı. Gelecek hafta pazartesi Karadeniz’de, salı ve çarşamba günleri ise yer yer Anadolu’da ve yine Karadeniz’de yağmur ihtimali var. İstanbul, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Antakya gibi merkezlerde ise günler büyük ihtimalle yağmursuz geçecek. Elimizde kalan suyu idareli kullanarak, zayıflayan ve kurumak üzere olan baraj göllerini sonbahar yağmurlarına taşımak durumundayız.

Büyük şehirlerde ise bu haftalar aslında “ferah ve serin” sayılır. Ağustos ayında bu deniz yüzey suyu sıcaklıklarıyla işimiz zor, havadaki su buharı oranları artacaktır. 'Asıl nem var nem' dedirten günlere gelmedik diyebiliriz. Akdeniz’de yüzey suyu bugün 30°C, Ege ve Karadeniz hızla ısınarak 26.5°C’ye ulaşmış durumda. Ayrıca zaman zaman kuvvetlenen rüzgarlar ile bazı bölgelere daha fazla su buharı taşınıyor ve rüzgar gece zayıfladığında bunaltıcılık had safhaya çıkabiliyor. Sağlık koşullarımızı ve günlük durumumuzu bugünlerde daha iyi takip etmekte, dikkat etmekte yarar var. Fotoğraflar: AA