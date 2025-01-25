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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hafta sonu için geldiği bağ evinde öldü | Son dakika haberleri

        Hafta sonunu geçirmek için geldiği bağ evinde öldü

        Kayseri'de hafta sonunu geçirmek için gittiği bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sabit E. hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 18:15 Güncelleme: 25.01.2025 - 18:15
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        Hafta sonu için geldiği bağ evinde öldü
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        Kayseri merkezde yaşayan Sabit E. (56), sabah saatlerinde hafta sonunu geçirmek için Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi Durlar Sokak'taki bağ evine gitti.

        Sabit E.'den haber alamayan yakınları, eve geldiğinde onu hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde Sabit E.'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sabit E.'nin cansız, incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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