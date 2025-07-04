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        Haberler Bilgi Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Temmuz hafta sonu hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece?

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Temmuz hafta sonu hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu duyurdu. Yurt genelinde sıcaklık artarken plan yapacak olanlar hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Temmuz ayının ilk hafta sonunda yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 5-6 Temmuz 2025 hafta sonu hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 16:01 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:01
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        • 1

          Hafta sonu hava durumuna ilişkin MGM uyarıda bulundu. Batı kesimlerde sıcaklık artarken Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Temmuz hafta sonu hava nasıl olacak, sıcaklık kaç derece?

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

          Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

          BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR

          Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

          16 KENT İÇİN "SARI" 2 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

          Meteoroloji tarafından 16 ilimiz için "sarı", Giresun ve Ordu için "turuncu" alarm verilerek, fırtına (F) ve sağanak (S) uyarısında bulunuldu. İşte alarm verilen o kentlerimiz: "Adana (F), Adıyaman (F), Artvin (S), Erzurum (S), Giresun (S), Mersin (F), Kars (S), Kayseri (F), Malatya (F), K.Maraş (F), Niğde (F), Ordu (S), Rize (S), Samsun (S), Sivas (F), Trabzon (S), Bayburt (S) ve Ardahan (S)

        • 3

          HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

          Ege Bölgesi az bulutlu ve açık bir hava, Orta ve Doğu Karadeniz’de yerel sağanak ve gök gürültülü yağış Marmara Bölgesi’nde ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

          İSTANBUL 5 TEMMUZ: 29°20°

          İSTANBUL 6 TEMMUZ: 29°21°

          ANKARA 5 TEMMUZ: 30°15°

          ANKARA 6 TEMMUZ: 33°17°

          İZMİR 5 TEMMUZ: 38°24°

          İZMİR 6 TEMMUZ: 37°25°

          ANTALYA 5 TEMMUZ: 38°22°

          ANTALYA 6 TEMMUZ: 39°22°

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