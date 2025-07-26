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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? 26-27 Temmuz Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 26-27 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonunun gelişiyle birlikte, Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri gündemdeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçen hafta yaptığı açıklamada, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı açıklanmıştı. Yurt genelinde sıcaklık rekoru kırılırken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarının ne kadar daha süreceği merak konusu oldu. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte 26-27 Temmuz Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 01:11 Güncelleme: 26.07.2025 - 01:11
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        • 1

          Temmuz ayında son haftaya girilirken, hafta sonu hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklık Şırnak, Silopi'de termometre gölgede 50.0°C'ye ulaşırken Antalya'da 46,1 dereceyle 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte 26-27 Temmuz Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        • 2

          HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

          RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

        • 4

          UYARILAR

          KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 5

          İSTANBUL 24°C, 33°C

          Az bulutlu ve açık

          İZMİR 26°C, 41°C

          Az bulutlu ve açık

          ANKARA 17°C, 34°C

          Az bulutlu ve açık

        • 6
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