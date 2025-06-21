Meteoroloji'den uyarı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonunun gelişiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri gündemi meşgul etmeye başladı. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte 21-22 Haziran Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bir süredir tüm yurdu etkisi altına alan sıcak havaların, pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Peki, "Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte MGM ile hafta sonu hava durumu raporu...
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
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Bugün ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Orta ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri yağışlı geçecek.
Pazar günü, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Zonguldak ve Bartın çevreleri yağışlı geçecek.
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren kuzey kesimlerde yağışla birlikte azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 26, Samsun'da 25, Trabzon'da 21, İzmir'de 38, İstanbul'da 26, Antalya'da 34 dereceye gerilemesi bekleniyor.
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İSTANBUL 19°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
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İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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ANKARA 17°C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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