Hafta sonu hava nasıl olacak? 19-20 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu
Hava sıcaklıklarının giderek artmasıyla birlikte güncel hava durumu merak ediliyor. Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar 19-20 Temmuz'da hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Hafta sonundan itibaren, çoğunlukla açık gökyüzü ve güneşli hava bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM 19-20 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri
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Hava durumu raporu MGM tarafından duyuruldu. Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
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BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Marmara'da biraz azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İstanbul 19 Temmuz 2025: 31°22°
İstanbul 20 Temmuz 2025: 32°23°
Ankara 19 Temmuz 2025: 33°19°
Ankara 20 Temmuz 2025: 33°19°
İzmir 19 Temmuz 2025: 36°26°
İzmir 20 Temmuz 2025: 38°27°
Antalya 19 Temmuz 2025: 35°26°
Antalya 20 Temmuz 2025: 39°26°
HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İstanbul 19 Temmuz 2025: 31°22°
İstanbul 20 Temmuz 2025: 32°23°
Ankara 19 Temmuz 2025: 33°19°
Ankara 20 Temmuz 2025: 33°19°
İzmir 19 Temmuz 2025: 36°26°
İzmir 20 Temmuz 2025: 38°27°
Antalya 19 Temmuz 2025: 35°26°
Antalya 20 Temmuz 2025: 39°26°
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