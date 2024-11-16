Hafta başından itibaren İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalırken, hafta sonu günü için Meteoroloji'den uyarı yapıldı. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve (2200 metre üzerinde) yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege'nin batı ve Batı Karadeniz kıyılarının doğu kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 16 - 17 Kasım İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu...