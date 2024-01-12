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        Haberler Gündem Hava Durumu Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Ocak Cumartesi-pazar 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye yurt genelinde hava nasıl olacak, kar veya yağmur yağacak mı?

        Plan yapanların dikkatine! Hafta sonu (13-14 Ocak) hava nasıl olacak?

        Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonunun gelmesiyle rahatlamak, eğlenmek ve plan yapmak isteyen vatandaşlar hava durumunu araştırıyor. Hafta sonunda (13-14 Ocak) bazı illerde devam edecek kar yağışına rağmen yurt genelinde soğuk ama yağışsız bir hava hakim olacak. İşte, hafta sonu (13-14 Ocak) İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 19:07 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:07
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        • 1

          Hafta sonu hava nasıl olacak? Türkiye geç de olsa kışın etkilerini hissetmeye başladı. Hafta boyunca neredeyse yurdun tamamında sağanak veya kar yağışı vardı. Ancak bu hafta sonu (13-14 Ocak) soğuklara rağmen Türkiye rahat bir nefes alacak. İşte, hafta sonu (13-14 Ocak) İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye genelindeki hava durumu...

        • 2

          HAFTA SONU (13-14 OCAK) HAVA NASIL OLACAK İSTANBUL, ANKARA İZMİR?

          İstanbul Cumartesi günü soğuk ama yağışsız bir güne uyanacak. Sıcaklıklar 1 ile 5 derece arasında seyrederken gün boyu bulutlu bir hava hakim olacak. 14 Ocak Pazar günü de güneş bulutların ardından kendini gösterecek ve yine yağışsız ve açık bir gökyüzü olacak.

          İzmir de 13 Ocak Cumartesi gününe yağışsız başlıyor. Sıcaklıklar 3 ile 9 derece arasında değişirken, güneş bulutların arkasından kendini gösterecek. 14 Ocak Pazar günü sıcaklıklar aynı şekilde seyrederken hava parçalı bulutlu olacak.

          Ankara'da yarın kelimenin tam anlamıyla dondurucu soğuklar olacak. Eksi 3 ile 1 derece arasında değişen sıcaklıklara rağmen yarın herhangi bir yağış beklenmiyor. 14 Ocak Pazar günü de aynı şekilde soğuk bir gün geçirecek olan Başkent'e kar veya yağmur yağmayacak.

        • 3

          HAFTA SONU (13 OCAK CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

          13 Ocak Cumartesi günü için yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacağını söyleyebiliriz. Ancak Şırnak, Bitlis, Muş, Hakkari'de yoğun kar yağışı devam edecek. Aynı şekilde; Karadeniz bölgesinde de kar yağışı etkili olacak. Farklı hava durumlarına rağmen hafta sonu yurt genelinde soğuk hava etkili olmaya devam edecek.

        • 4

          HAFTA SONU (14 OCAK PAZAR) HAVA NASIL OLACAK?

          14 Ocak Pazar günü ise karlı hava yerini güneşe bırakacak. Türkiye genelinde sıcaklıklar yükselmese de güneş kendini bulutların ardından gösterecek. Meteorolojinin tahminlerine göre; Pazar günü yalnızca Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis'te kar yağışı beklenirken; Siirt yağmurlu bir güne uyanacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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