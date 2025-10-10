Habertürk
        Hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu raporu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu raporu

        Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hafta sonu hava sıcaklıkları daha da azalacak. Bazı illerimiz için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Peki 11-12 Ekim İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerdeki hava durumu nasıl olacak?

        Giriş: 10.10.2025 - 11:10 Güncelleme: 10.10.2025 - 11:12
          Hafta sonu plan yapacak vatandaşlar güncel hava durumu raporunu merak ediyor. Türkiye'de sıcaklıklar, 4-5 gün boyunca, mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmeye devam edecek. Hafta sonu birçok bölgede sağanak bekleniyor. İşte, hafta sonuna ilişkin güncel hava durumu

          HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

          SICAKLIK NORMALİN 3-6 DERECE ALTINA DÜŞÜYOR

          Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğünü ve hafta sonu dahil önümüzdeki 4-5 gün boyunca mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, cuma ve cumartesi günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Zonguldak, Bartın, Düzce'nin kuzey ilçelerinde ve İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

          ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

          Macit, İstanbul'da cumartesi günü yağış görüleceğini ve hava sıcaklığının 19 ila 20 derecelerde seyredeceğini kaydetti.

          Ankara'da gece sıcaklıklarının düştüğünü söyleyen Macit, cumartesi sağanak beklendiğini, hava sıcaklığının ise 15 ila 16 dereceyi geçmeyeceğini aktardı.

          Macit, İzmir'de ise yağış beklenmediğini ve hava sıcaklığının da 23 ila 24 derece civarında olacağını kaydetti.

          PAZAR GÜNÜ 3 BÖLGEDE SAĞANAK

          Pazar günü yağışların Karadeniz'in tamamında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde aralıklarla devam edeceğini söyleyen Macit, yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini bildirdi.

          HAFTA SONU KARADENİZ'DE YAĞIŞ VAR

          Pazar günü ise Zonguldak, Bartın ve Sinop'un kuzey kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını söyleyen Macit, vatandaşları sel ve su baskınına karşı uyardı.

          Cuma günü Karadeniz Bölgesi'nin tamamında yağış görüleceği bilgisini veren Macit, "Cumartesi de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyinde yer yer sağanak görülmesini bekliyoruz" dedi.

          İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

