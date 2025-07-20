Altın fiyatlarında son durum 20 Temmuz 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 20 Temmuz Pazar günü için araştırılıyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Merkez bankalarının rekor alım hamleleri ve jeopolitik/endüstriyel belirsizliklerin yoğunlaşması ile altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın, bugün 4 bin 350 lira, ons altın ise 3 bin 350 lira seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları.
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Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bu sebeple güncel altın alış ve satış fiyatları inceleniyor. Serbest piyasada gram altın alış fiyatı 4.349 TL’ye yükselirken, satış fiyatı ise 4.350 TL’den gerçekleşiyor. Bu seviye, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Temmuz 2025 Pazar altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.349,61
Satış: 4.350,44
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.349,35
Satış: 3.350,53
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.959,38
Satış: 7.112,98
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.837,52
Satış: 28.364,89
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.206,00
Satış: 28.369,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.875,26
Satış: 14.225,95
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.837,52
Satış: 28.364,89
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.671,30
Satış: 29.387,36
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.370,07
Satış: 3.330,57
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.946,86
Satış: 4.151,98
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 70.255,00
Satış: 70.814,00
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