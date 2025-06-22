Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Güncel verilere göre çeyrek altın 7 bin 26 lira seviyesinde. Peki, bugün ons, ata, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte, 22 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…