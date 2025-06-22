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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 22 HAZİRAN 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 22 Haziran 2025 Pazar verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 297 lira, ons altın 3 bin 369 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 07:56 Güncelleme: 22.06.2025 - 18:16
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