Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediği için değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar geçerli oluyor. Güncel verilere göre, 6 Temmuz 2025 Pazar günü altının gram fiyatı 4 bin 274 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 6 Temmuz 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…