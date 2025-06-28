Hafta sonu altın fiyatları 28 Haziran 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 28 Haziran 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken güvenli liman olan altına talep düştü. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4.200 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç lira? İşte 28 Haziran 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Orta Doğu'daki tansiyonun yatışması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Güvenli liman varlıklara olan talebin azalmasıyla birlikte altın fiyatları düşüşe geçti. Gram altın, bugün 4 bin 200 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 28 Haziran 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.199,43
Satış: 4.200,55
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.273,40
Satış: 3.275,27
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.719,09
Satış: 6.867,89
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.876,36
Satış: 27.387,57
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.331,00
Satış: 27.598,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.396,18
Satış: 13.735,79
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.876,36
Satış: 27.387,57
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.796,71
Satış: 28.491,24
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.294,68
Satış: 3.253,61
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.824,36
Satış: 4.039,50
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 68.118,00
Satış: 69.102,00
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