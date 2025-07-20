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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 21 TEMMUZ 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum 21 Temmuz Pazartesi: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 21 Temmuz Pazartesi günü için araştırılıyor. Yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Merkez bankalarının rekor alım hamleleri ve jeopolitik/endüstriyel belirsizliklerin yoğunlaşması ile altın yükselişini sürdürüyor. Gram altın, bugün 4 bin 350 lira, ons altın ise 3 bin 350 lira seviyesinde. Peki; bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 21 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 07:46 Güncelleme: 21.07.2025 - 00:05
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