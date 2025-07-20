Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bu sebeple güncel altın alış ve satış fiyatları inceleniyor. Serbest piyasada gram altın alış fiyatı 4.349 TL’ye yükselirken, satış fiyatı ise 4.350 TL’den gerçekleşiyor. Bu seviye, yatırımcıların güvenli liman arayışını sürdürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 20 Temmuz 2025 Pazar altın fiyatları alış-satış tablosu…