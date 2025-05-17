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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 17 MAYIS 2025: Kuyumcularda altın fiyatları ne kadar? Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın kaç TL oldu?

        Altın fiyatlarında son durum: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 17 Mayıs 2025 Cumartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın kuyumcularda satılmaya devam ediyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 4.001 TL seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 17 Mayıs 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 09:40 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:58
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