Altın fiyatları hafta sonu işlem görmediğinden değişim göstermiyor. Serbest piyasada altın, işleme kapalı olduğundan Cuma günü oluşan son fiyatlar üzerinden alınıp satılıyor. Küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası hareketlilik yaşandı. Hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları haftayı hafif yükselişle kapattı. Dün 3950 liraya kadar gerileyen gram altın, bugün 4 bin lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte, 17 Mayıs 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…