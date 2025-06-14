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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 14 HAZİRAN 2025: Altında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Gün içerisinde 3 bin 444 dolarla rekor seviyesi olan 3 bin 500 dolara yaklaşan ons altın fiyatı, günü 3 bin 435 dolardan kapattı. Gram altın ise 4 bin 373 liraya kadar çıkarak tarihi zirvesini yeniledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 14 Haziran 2025 Cumartesi güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:06
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