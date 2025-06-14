Orta Doğu'daki gerilim küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Küresel piyasalarda, İsrail'in İran’a yönelik saldırısına, İran’ın yüzlerce balistik füze ile karşılık vermesi, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altının onsu 3 bin 444 dolarla rekor seviyesi olan 3 bin 500 dolara yaklaştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 14 Haziran 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…