Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 12 Temmuz bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 13 Temmuz Pazar verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi açıklamalarının küresel piyasalarda belirsizliği artırmasıyla güvenli liman altına olan talep arttı. Bu gelişmeyle birlikte yükselişe geçen ons altın fiyatı, 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez 3350 doların üzerine çıktı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 13 Temmuz Pazar altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Anlık ve canlı altın fiyatları alış-satış tablosu araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ithalatına yönelik yeni tarifeler ve diğer ticaret ortaklarına yönelik daha geniş çaplı tarife tehditleri açıklamasının ardından yükseliş gösterdi. Ancak doların güçlenmesi altının kazançlarını sınırlı tuttu. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.334,4820
Satış: 4.335,0630
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.323,42
Satış: 3.324,68
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.935,0300
Satış: 7.087,5500
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.737,6400
Satış: 28.260,9200
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.002,00
Satış: 28.163,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.820,20
Satış: 14.168,43
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.727,05
Satış: 28.250,21
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.425,43
Satış: 29.156,30
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.352,61
Satış: 3.310,09
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.918,50
Satış: 4.122,05
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.750,00
Satış: 70.302,00
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