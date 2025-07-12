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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 12 TEMMUZ 2025: Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 12 Temmuz 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi açıklamalarının küresel piyasalarda belirsizliği artırmasıyla güvenli liman altına olan talep arttı. Bu gelişmeyle birlikte yükselişe geçen ons altın fiyatı, 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez 3350 doların üzerine çıktı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 12 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 07:54 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:51
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