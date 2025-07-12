Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 12 Temmuz 2025 Cumartesi verileri altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük vergisi açıklamalarının küresel piyasalarda belirsizliği artırmasıyla güvenli liman altına olan talep arttı. Bu gelişmeyle birlikte yükselişe geçen ons altın fiyatı, 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez 3350 doların üzerine çıktı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 12 Temmuz 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatlarındaki son durum 12 Temmuz Cumartesi günü yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yüzde 35 oranında gümrük vergisi uygulama planlarını duyurması, küresel ekonomide yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. Bu durum piyasalarda tedirginliğe neden olurken, risk iştahı azaldı ve yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi. Bu gelişmeyle ons altın, 3 Temmuz'dan bu yana ilk kez 3350 doların üzerine çıktı. Ons altındaki bu hareketlilik, yurt içinde gram altını da yukarı taşıdı. Altının gramı, şu sıralar 4 bin 335 lira seviyesinde. İşte 12 Temmuz 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.333,68
Satış: 4.335,04
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.354,54
Satış: 3.356,65
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.933,88
Satış: 7.087,80
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 27.735,52
Satış: 28.264,49
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 27.988,00
Satış: 28.242,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.824,42
Satış: 14.175,59
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 27.735,52
Satış: 28.264,49
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 28.451,07
Satış: 29.182,56
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.351,26
Satış: 3.317,90
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.916,31
Satış: 4.133,47
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 69.711,00
Satış: 70.498,00
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