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        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 23 HAZİRAN 2025: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 23 Haziran 2025 Pazartesi verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle serbest piyasada işlem görmeyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Güncel verilere göre, gram altın 4 bin 297 lira, ons altın 3 bin 369 lira seviyesinde. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Haziran 2025 Güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 07:56 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:01
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