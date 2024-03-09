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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan, "oyunculukla alakalı sınırım her zaman var"

        Hafsanur Sancaktutan, "oyunculukla alakalı sınırım her zaman var"

        'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle yeniden gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan, o sahneye alakalı açıklamalar yaptı. "Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa yapılır"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:35
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, önceki gün menajeriyle birlikte toplantı gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası Sancaktutan, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

        • 2

          'Dünyayla Benim Aramda', 'Ya Çok Seversen' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarda oynayan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, Roma tatilinden yeni döndüğünü belirterek; "Şu sıralar dinleniyorum, geziyorum. Roma tatilinden yeni döndüm. Biraz yağmurluydu ama güzeldi. Kız kıza tatil yaptık. Makarna, pizza çok dikkatimi çekti. Biraz kilo aldık ama hemen sporlar yapıldı. Senaryo okuyorum. Bu yeni yıldan çok keyif almaya başladım." diye konuştu.

        • 3

          "SENARYOYA HİZMET EDİYORSA YAPARIM"

          'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle yeniden gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan, o sahneye alakalı konuştu. Oyunculukta sınırlarının olduğunu söyleyen Sancaktutan; "Benim oradaki karakterimin adı da Berlin’di. Büyük bir tesadüf. Hülya Avşar zamanında yapmış bunu bilmiyordum. Sonrasında onun röportajını da dinledim. Yapılması gerekiyordu. Bir yerde senaryoya hizmet ediliyorsa, gereksiz de bir şey değilse yapılır. Ana akıma böyle bir iş olsa çocuklarda izleyeceği için böyle bir sahneyi oynamak istemem. Dijital olunca işin gereği oynamam gereken sahneyi oynadım. Oyunculukla alakalı sınırım her zaman var. Hitap ettiği kitle çok önemli. Bu sahne gerçekten gerekli mi? Karakterin derinliğinde bir şey ifade ediyor mu? Hikâyeyi etkileyecek mi? Tabii ki bende sınırsız bir oyuncu değilim." gibi ifadeleri kullandı.

        • 4

          "DEĞİŞMEKTEN YANA DEĞİLİM"

          23 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan, estetikle alakalı açıklamalarda da bulundu. Bir oyuncu olarak estetiğe bakış açısı sorulan Sancaktutan; "Benim yaşım zaten çok küçük. Herkesin kendi tercihi. Oyuncu olduğum için o mimikler, anıları, yaşanmışlıkları temsil ediyor. Bunları yok etmek istemem. Dürüst olacağım genç yaşta estetik yapılmasını doğru bulmuyorum" dedi. Erkek sanatçıların da estetik yaptığı hatırlatılan genç oyuncu; "Şaşkınlıkla izliyorum. Sosyal medyada güzel kız kavramı değişti. Burunlar, kaşlar, gözler çekik falan? Herkes birbirine benziyor. Benim arkadaşlarımda var bunu yaptıran ama ben bir tık daha doğallıktan yanayım. Estetikte sadece yüze değil başka bir yere de böyleyim. Beni seven izleyen böyle izlesin. Değişmekten yana değilim" şeklinde konuştu.

        • 5

          ÖZEL HAYAT GİZLİLİĞİ

          Bir dönem adı Kerem Bursin ile aşk dedikodularını karışan Hafsanur Sancaktutan, aşk hayatıyla ilgili sorulara kalbinin boş olmadığını ifade ederek yanıt verdi. "Kerem Bursin ile hep arkadaştık" diyen Sancaktutan; "Özel hayatım bana kalsın. Birileri var, olabilir bana kalsın. Özel hayatımı çok paylaşmayı sevmiyorum"dedi.

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