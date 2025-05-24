Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, 2024 sonlarında kısa süreli bir kriz yaşamış; ayrılık yaşamışlardı. Ancak bu ayrılık, çok uzun sürmedi. 48 saatlik bir dargınlığın ardından barışan Sancaktutan ile Aka, aşklarına kaldıkları yerden devam etti.

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Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, ilişkilerini resmileştirmeye hazırlanıyor. Evlilik yolunda ilerlendiğinin en belirgin göstergesi Sancaktutan'ın parmağındaki tektaş yüzük oldu.

Zira; geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka'nın Hafsanur Sancaktutan'a evlenme teklifine bulunduğu söylentileri çıkmıştı. Blogyagmuru'nun paylaştığı fotoğrafta, Hafsanur Sancaktutan'ın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti.

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Kubilay Aka'nın; "Hafsanur Sancaktutan'ın soyadını değiştirmek isterdim" şeklindeki açıklaması, evlilik teklifine yönelik bir gönderme olarak algılanmıştı.

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