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        Haberler Bilgi Yaşam Hafızlık sınav sonuçları açıklandı! Diyanet ile Hafızlık tespit sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Hafızlık sınav sonuçları açıklandı! Diyanet ile Hafızlık tespit sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Diyanet tarafından Hafızlık sınav sonuçları duyuruldu. Hafızlık Tespit Sınavı sonucunda 70 puan alan adaylar başarılı sayılıyor. İşte Hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 09:42 Güncelleme: 23.01.2025 - 09:44
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          Hafızlık sınav sonuçları belli oldu. 2025 1.Dönem Hafızlık Sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ilan edildi. Hafızlık Tespit Sınavı'nın sonuçları, "https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

        • 2

          HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı" sonuçlarını; https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

          Sözlü olarak yapılan Hafızlık Tespit Sınavında, 70 puan ve üzeri alan aday başarılı sayılacaktır.

        • 3

          Başkanlığın internet sitesinden sınava dair yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

          Sınavda başarılı olarak İcazetname almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık İcazetnameleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını dışarıdan kendi imkânlarıyla tamamlayanların “Hafızlık İcazetnameleri" ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

          Adaylar; sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde Başkanlığımız Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığına yapacaklardır. Duyurudaki “Yazışma Adresi"ne T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı ıslak imzalı dilekçe ile belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

          SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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