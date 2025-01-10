Hadrianopolis Antik Kenti'nde askeri strateji oyununa ait taşlar bulundu

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianopolis Antik Kenti'nde Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

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Kazılarda ortaya çıkan tüm yapıların tabanında, birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle 'Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan antik kentte, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, iç kale, yeraltı kaya yerleşkesi, çeşme yapısı, kemerli yapı, anıtsal kültik niş (duvar içinde oyuk), sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült (kutsal) alanları gibi yapılar bulundu.

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Kazılarda son olarak 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen askeri strateji oyununa ait kemik oyun taşlarına rastlandı.

"BUGÜNE KADAR ÖNEMLİ BULUNTULARA RASTLADIK"

Doç. Dr. Çelikbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamında sürdürdükleri kazı çalışmalarında bugüne kadar önemli buluntulara rastladıklarını söyledi.

Çelikbaş, son olarak 2 oyun taşı bulduklarını aktararak, "Bu kemik objeler, mercimek formunda ve disk şeklinde. Bir taşın üzerinde 4 kollu, birinde ise 8 kollu sembol var. Bu semboller aslında taşların oyun taşı olabileceğini bize gösteriyor" diye konuştu.

Geçmişte kemik taşlarla oynanan oyunların olduğunu, buldukları taşların askeri strateji oyununa ait olduğunu anlatan Çelikbaş, şöyle devam etti:

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"Strateji oyunlarının Hadrianopolis'te çıkması, buradaki askeri birliğin varlığını daha da somutlaştırıyor çünkü kemik taşlarla antik dönemde oynanan strateji oyunları 'Ludus Latrunculi' ile 'Doudecim Scripta' olduğu bilinmektedir. Her iki oyun da stratejik temele dayanmaktadır. Oyunların ortaya çıktığı antik kentlere Anadolu'da da sıklıkla rastlanmaktadır. Bu oyunların askerlerin severek oynadığı strateji oyunları olduğu da bilinmektedir. Hadrianopolis'te askeri birliğin uzun yüzyıllar boyunca var olduğunu bu tip buluntular güçlendirmektedir. Milattan sonra 2. yüzyıldan 5. yüzyıla kadar net bir şekilde Hadrianopolis'te bir Roma karargahının, bir Roma birliğinin varlığını, Roma Kalesi'nin de varlığını bunlar destekler nitelikte. Çalışmalarımız devam ediyor. 2025'te de güzel buluntulara ulaşacağımızın düşünüyoruz."

Çelikbaş, antik dönemde severek oynanan oyun taşlarının birkaçının günümüze kadar ulaştığını ifade ederek, "Bunlar askeri stratejiye dayanarak oynanan oyunlar. Günümüzde de askeri strateji oyunlarının sıklıkla oynandığını görmekteyiz. Bunlardan bazıları hemen hemen herkesin bildiği, oynadığı dama, amiral battı, dijital olarak oynanan mayın tarlası" dedi.