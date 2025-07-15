Hadise'ye 'yaşlandı' yorumları yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserlerde yatak ve sandalye koreografileriyle adından söz ettiren Hadise, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

REKLAM advertisement1

Ünlü şarkıcı, 'Fırtınam' adlı yeni şarkısının klibini yayınladı. Klipteki görüntüler, sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Hadise'nin photoshop ya da filtre kullanmadan kamera karşısına geçtiği klipte, yüzündeki mimik çizgileri, göz çevresindeki kırışıklıklar ve yoğun makyajı izleyicilerin gözünden kaçmadı.

REKLAM

Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise’nin klibi için; "Makyajı hiç olmamış", "Yüzündeki kırışıklıklar çok belli" ve "Bu klipte yaşlandığını hissettim" gibi yorumlarda bulundu.

Fotoğraflar: Instagram