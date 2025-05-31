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        Hadise: Son zamanlarda hayat

        Hadise, bir süre önce tatil sezonunu Maldivler'de açmıştı. Güneşin, kumun ve denizin tadını çıkaran şarkıcı, tatilinden yeni kareleri sevenleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:29
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        "Son zamanlarda hayat"
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        Ünlü şarkıcı Hadise, bir süre önce tatil sezonunu açtı.

        Maldivler'e giden Hadise, güneşin, kumun ve denizin tadını çıkardı.

        Şarkıcı, son paylaşımıyla tatilinden yeni kareleri ve son dönemde yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı.

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        Hadise, gönderisine ise "Son zamanlarda hayat" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #hadise

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