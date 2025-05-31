Hadise: Son zamanlarda hayat
Hadise, bir süre önce tatil sezonunu Maldivler'de açmıştı. Güneşin, kumun ve denizin tadını çıkaran şarkıcı, tatilinden yeni kareleri sevenleriyle paylaştı
Giriş: 31.05.2025 - 19:29 Güncelleme: 31.05.2025 - 19:29
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süre önce tatil sezonunu açtı.
Maldivler'e giden Hadise, güneşin, kumun ve denizin tadını çıkardı.
Şarkıcı, son paylaşımıyla tatilinden yeni kareleri ve son dönemde yaşadıklarını sevenleriyle paylaştı.
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Hadise, gönderisine ise "Son zamanlarda hayat" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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