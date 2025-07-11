Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Hadise'nin Harbiye şovu - Magazin haberleri

        Hadise'nin Harbiye şovu

        Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Ünlü şarkıcı, sahnesini şovlarıyla renklendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 09:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harbiye Hadise'si
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, iki gün üst üste vereceği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerinin ilkini dün akşam gerçekleştirdi.

        Konser için haftalardır yoğun bir hazırlık süreci yürüten Hadise, sahneye 20 kişilik uluslararası dans ekibiyle çıktı.

        Hadise, aralıksız iki saat kaldığı Harbiye sahnesinde kırmızı, pembe ve gri tonlarındaki üç farklı kostüm giydi.

        REKLAM

        Sahnedeki yüksek enerjisiyle ilk dakikadan son ana kadar seyirciyi etkisi altına alan Hadise, repertuvarında hit şarkılarının yeni düzenlemelerinin yanı sıra sürpriz cover'lara da yer verdi.

        Hadise, gecenin finalinde ise sahneyi, şov alanına çevirdi.

        Özel olarak hazırlanan sahne tasarımıyla yağmur efekti altında dans eden şarkıcı, güçlü koreografisi ve cesur sahne kostümüyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

        REKLAM

        Hadise'yi seyredenler arasında annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Karagöz de vardı.

        Hadise, bu akşam da Harbiye Açıkhava’da sahne alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hadise

        BURÇLAR

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        2 yeğenini silahla öldürdü, 1 yeğenini yaraladı
        2 yeğenini silahla öldürdü, 1 yeğenini yaraladı
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş Avusturya'da 2 golle kazandı!
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Habertürk Anasayfa