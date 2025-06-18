Hadise, Joey King ile dans etti
Şarkıcı Hadise, ABD'li oyuncu Joey King ile Belçika'daki bir etkinlikte dans etti
Giriş: 18.06.2025 - 09:19 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:27
Şarkıcı Hadise, Belçika'da düzenlenen bir etkinlikte 'Ramona and Beezus' ve 'The Kissing Booth' gibi birçok yapımda yer alan ABD'li ünlü oyuncu Joey King ile bir araya geldi.
Etkinlikte kendilerini müziğin ritmine kaptıran Hadise ile Joey King, birlikte dans etti. Hadise, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.
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