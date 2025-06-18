Hadise, Joey King ile dans etti - Magazin haberleri

Hadise, Joey King ile dans etti - Magazin haberleri

Şarkıcı Hadise, Belçika'da düzenlenen bir etkinlikte 'Ramona and Beezus' ve 'The Kissing Booth' gibi birçok yapımda yer alan ABD'li ünlü oyuncu Joey King ile bir araya geldi.

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Etkinlikte kendilerini müziğin ritmine kaptıran Hadise ile Joey King, birlikte dans etti. Hadise, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.