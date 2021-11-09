Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Hadise ile Mehmet Dinçerler'den el ele aşk pozu: Sonsuza dek... - Magazin haberleri

Hadise ile Mehmet Dinçerler'den el ele aşk pozu

Kısa bir süre önce iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başlayan ve geçtiğimiz hafta sevgilisiyle Fransa'ya giden Hadise, aşka geldi. Ünlü şarkıcı, Dinçerler ile Paris'te el ele çekilen fotoğrafını, "Sonsuza dek..." notuyla yayınladı

09.11.2021 - 10:38 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan şarkıcı Hadise, aradığı mutluluğu iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulmuştu.

  • AŞIKLAR PARİS'TE

    Dinçerler ile aşkı temmuz ayında Bodrum'da belgelenen Hadise, geçen hafta sevgilisiyle Paris'e gitmişti. İlişkileri tam gaz devam eden ikili, birlikte objektif karşısında geçmişti.

  • Ünlü şarkıcı, sevgilisinin kendisini öptüğü o anları, "Hadise, Paris'te!" notuyla yayınlamıştı. Takipçileri, çiftin gönderilerini beğeni ve yorum yağmuruna tutmuştu.

  • "SONSUZA DEK..."

    Yeni bir paylaşımda bulunan Hadise, bu kez de sevgilisiyle Eyfel Kulesi'nin karşısında el ele çekildikleri fotoğrafı, Instagram'dan Christina Aguilera'nın 'Unless It's With You' adlı şarkısıyla yayınladı. Ünlü şarkıcı, bu kareye, "Sonsuza dek..." notunu düştü.

  • "DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI"

    22 Ekim'de 36 yaşına basan Hadise, bu pozunu, "Doğum günü kutlamaları başladı." notuyla 13,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.