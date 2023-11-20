Hadise iddialı pozuyla olay oldu! Ünlü şarkıcı "Yok artık" dedirtti!
Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından biri olan Hadise, sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla magazin gündeminin konuşulan isimleri arasına girmeyi başarıyor. Ünlü isim son olarak dekolteli pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu kısa sürede Hadise'ye binlerce beğeni ve yorum geldi.
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Son olarak çıkardığı 'Sevmiyo' şarkısının kilibindeki sahneleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz günlerde makyajsız pozlarıyla gündem olmuştu. Ünlü isim bu sefer dekolteli pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
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Her paylaşımı olay olan Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından Hadise'nin iddialı dekoltesiyle verdiği pozlara hayranlarından beğeni yağdı.
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Sosyal medya hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise'nin son pozlarına sevenlerinden 215 binden fazla beğeni ve 1000'den fazla yorum geldi.
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Hadise'nin pozlarına takipçilerinden: "Göğüslerini tekrar mı büyütmüş?", "Sanki üstündeki dar gelmiş", "Ne olursa olsun Queen ya" gibi yorumlar geldi.
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İşte Hadise'nin son pozları...
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