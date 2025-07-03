Hadise'den 'Kara' imaj

Hadise, bugüne kadar saç rengini sarı olarak kullansa da zaman zaman imajını kumrala çeviriyordu. Ünlü şarkıcı, saçlarını bu kez siyaha boyatarak yeni bir imaj denemesinde bulundu.

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Saçlarını siyah renge boyatan Hadise, 'Kara' bir imaj bürünürken, yeni hali hayranlarını ikiye böldü. Kimi hayranı, yeni imajının yakışmadığını, kimisi ise yakıştığını ifade etti.