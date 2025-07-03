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        Haberler Magazin Hadise'den 'Kara' imaj - Magazin haberleri

        Hadise'den 'Kara' imaj

        Hadise, uzun süredir kullandığı sarı saçlarından vazgeçerek 'Kara' bir imaja büründü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 09:20 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:30
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        'Kara' imaj
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        Hadise, bugüne kadar saç rengini sarı olarak kullansa da zaman zaman imajını kumrala çeviriyordu. Ünlü şarkıcı, saçlarını bu kez siyaha boyatarak yeni bir imaj denemesinde bulundu.

        Saçlarını siyah renge boyatan Hadise, 'Kara' bir imaj bürünürken, yeni hali hayranlarını ikiye böldü. Kimi hayranı, yeni imajının yakışmadığını, kimisi ise yakıştığını ifade etti.

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        #hadise
        #imaj

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