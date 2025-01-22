Hadise'den, Ahmet Çakar'a 50 bin TL'lik tazminat davası

Ahmet Çakar, eleştirilerine öyle devam etmişti; "Sinan Akçıl, o programa çıkıp Hadise hakkında özel hayatıyla ilgili konuşsaydı, büyük bir tepki doğardı. İnsanların mahremiyetine saygı duymak gerek. Hadise'nin bu açıklamaları, onun ne kadar varoş ve basit biri olduğunu gösteriyor."