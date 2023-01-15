"KERİM'İ ÇOK ÖZLÜYORUM"



1998'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kerim Tekin için 'en yakın arkadaşımdı' diyen Duygulu, "Bu dünyada tanıdığım gerçek anlamda en dürüst, riyasız ve doğal, ahlaklı nadir insanlardan. Onu çok özlüyorum, yokluğunu çok hissediyorum. Sesini her duyduğumda gözlerim doluyor. Anılarımız sonsuza dek ruhumda yaşayacak." sözleriyle duygularını dile getirdi.

"O ŞARKIYI ASKERDE YAZDIM"



Sözlerini kendisinin yazdığı ve Kerim Tekin'in seslendirdiği 'Kar Beyaz' şarkısı ile ilgili açıklamalarda da bulunan müzisyen, "Sevgili Kerim'in payı da çok büyük bu eserimin çok sevilmiş olmasında. Askere gitmeden önce Nilüfer benden beste istemişti. Askerdeyken insan kendini hüzünlü hissediyor, böyle bir anımda bu eser ortaya çıktı. Nilüfer istemişti aslında şarkıyı ama Kerim duyar duymaz sahiplendi şarkıyı ve söylemek istedi onu kıramadım." diye konuştu.