Hadi İnşallah filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Bu akşam NOW TV ekranlarında yayınlanacak Hadi İnşallah filmi oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Hadi İnşallah konusu ve karakterleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Hadi İnşallah filmi hakkında merak edilen bilgiler...
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Hadi İnşallah filmi bir kez daha izleyici ile buluşuyor. Yaz ayına girilip dizilerin sezon finali yapmasının sebebiyle kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyici ile buluşturuyor. NOW TV'de ise bu akşam başrollerinde Büşra Pekin ve Murat Boz'un yer aldığı Hadi İnşallah filmi var. Film hakkında detaylar haberimizde...
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HADİ İNŞALLAH FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hadi İnşallah, genç bir kadın olan Pucca’nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara’da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir’e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir!
Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir’deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! “Pekmez” lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar… Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.
HADİ İNŞALLAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Hadi İnşallah filminin çekimleri İzmir'de yapıldı. Galası da İzmir’de bir AVM'de gerçekleştirildi.
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HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI KİMLER?
Murat Boz : Pekmez
Büşra Pekin: Pucca
Şinasi Yurtsever: Kameraman Hasan
Müjde Uzman: Bayan Kaltak
Cezmi Baskın: PuCCa Baba
Hülya Gülşen Irmak: PuCCa Hala
İdil Dizdar: Zodyaklı / Zodi
Aydan Taş: Kızıl
Emrah Kaman: Eski Sevgili
13 TEMMUZ PAZAR NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hadi İnşallah
00:00 İlk Buluşma
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