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        Haberler Gündem Güncel Hablemitoğlu suikastında istenen cezalar belli oldu | Son dakika haberleri

        Hablemitoğlu suikastında istenen cezalar belli oldu

        Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığın "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 01:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 01:43
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        Hablemitoğlu suikastında istenen cezalar belli oldu
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        Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını celse arasında mahkemeye sundu.

        Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayında "adi bir cinayet" sebebinin bulunmadığı belirtilen mütalaada, cinayeti doğuran sebeplerin maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici bulunması, oluşan bu rahatsızlık sonucunda işlenen "adam öldürme" eyleminin ise "siyasi bir cinayet" olarak görülmesi gerektiği ifade edildi.

        Cinayetin aydınlatılmasında ihbarlar, olay yeri incelemeleri, müşteki ve tanık beyanlarının yanı sıra 2016'dan sonra alınan ifadeler ile HTS analizlerinin etkili olduğuna işaret edilen mütalaada, olay tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan sanıklar Mustafa Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Mehmet Narin'in elde ettikleri kamu gücüyle hukuksuz ve konusu suç teşkil eden eylemler içerisinde yer alan "silahlı bir suç örgütü" halini aldıklarının anlaşıldığı aktarıldı.

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        Mütalaada, örgütün amacının "liderin talimatıyla adam öldürme eylemini gerçekleştirmek" olduğu, suç işlemeye elverişli olan örgütün tek bir olay için kurulmadığı öne sürüldü.

        Sanık Göktaş'ın suç teşkil eden emir ve talimatlar vermesi nedeniyle örgüt yöneticisi olduğu bildirilen mütalaada, sanıklar Emek, Mumcuoğlu, Bozkır ve Narin'in ise kamu görevleri sırasında Göktaş'tan aldıkları talimatları yerine getirdiği anlatıldı.

        Mütalaada, silahlı suç örgütünün gerektiğinde dosyanın diğer sanıkları Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Aydın Köstem ile irtibat kurduğu kaydedildi.

        FETÖ'nün sözde Türkiye imamı sanık Mustafa Özcan'ın, Hablemitoğlu'nu susturmak amacıyla sanık Enver Altaylı'yla plan yaptığı, bu plan doğrultusunda sanık Aydın Köstem aracılığıyla Mustafa Levent Göktaş ile iletişime geçtiği belirtilen mütalaada, şu ifadeler yer aldı:

        "Sanıkların, Necip Hablemitoğlu'nu öldürme kararı aldıkları, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in Mustafa Levent Göktaş'ı azmettirdikleri, sanık Göktaş'ın ise Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemini gerek görev gereği kendisine bağlı olan gerekse de illegal olarak kendisine örgütsel bağlılık içerisinde yer alan sanıklar Bozkır, Emek ve Mumcuoğlu'na gerçekleştirdiği, Mumcuoğlu'nun, maktulü ele geçirilemeyen ateşli silahla öldürdüğü gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında toplanan ve hükme esas kabul edilerek mütalaamızda açıklanan delillerle ortaya konulmuştur."

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        Mütalaada, sanıklar Altaylı, Köstem, Göktaş, Emek, Mumcuoğlu ve Bozkır'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık Narin'in ise "silahlı suç örgütüne üye olma" suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

        Mütalaada, 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın düşürülmesi, firari sanıklar Mustafa Özcan ve Ali Serhat Ilıcak'ın dosyalarının ayrılması istendi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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