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        Habertürk'ün mutlu günü

        Habertürk'te iki arkadaşımızın evlilik mutluluğunu paylaşıyoruz. SEO editörlerimizden Başak Kanık ile HT Spor Dijital Yayınlar Müdürü İnanç Ergülen dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 21:02 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:15
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        Habertürk'ün mutlu günü
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        Habertürk'te düğün günü... SEO editörlerimizden Başak Kanık ile HT Spor Dijital Yayınlar Müdürü İnanç Ergülen, Levent'teki düğün salonunda düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

        Çiftin nikahı, meslektaşlarının da aralarında olduğu geniş bir davetlinin huzurunda kıyıldı.

        Arkadaşlarımıza mutluluklar diliyoruz.

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