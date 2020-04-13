Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Sofya'ya forma giyen kanat oyuncusu Edwin Gyasi kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi uzatılmayacak olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyer planları ve Beşiktaş iddiaları ile ilgili "Tabii ki, gelecek diğer tekliflere de bakmak istiyorum. Beşiktaş, büyük tarihi ve çok büyük taraftar kitlesi ile iyi bir kulüp. Her futbolcunun onlar için oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Türk Ligi; rekabet etmemi sağlayacak iyi takımlar ve iyi oyuncuların olduğu güçlü bir lig" ifadelerini kullandı.

Bu sezon başında kiralandığı ABD ekibi FC Dallas'tan devre arasında CSKA'ya dönen Gyasi, 3 maçta görev aldı. Kanatlarda görev alan Gyasi, Gana Milli Takımı formasını ise 5 kez terletip 1 gol kaydetti.