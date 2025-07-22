Güzide Duran: Çocuk intikam aracı olarak kullanılmamalı

Ünlü manken Güzide Duran, 2008'de iş adamı Adnan Aksoy ile evlenmiş, kariyerine ara verip yurt dışına yerleşmişti. İki çocukları dünyaya gelen çift, evliliklerini 2024'te noktalama kararı almıştı.

REKLAM advertisement1 Adnan Aksoy - Güzide Duran Adnan Aksoy, Güzide Duran'ın gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açmıştı. Duran da ihanete uğradığını, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri sürmüştü.

Fikret Orman - Güzide Duran REKLAM Bu süreçte Fikret Orman ile yeni bir aşka yelken açan Güzide Duran, sosyal medya hesabından çocuklarının fotoğrafını paylaşarak, boşanma aşamasında olduğu eşi Adnan Aksoy'a göndermede bulundu.

Çocukları Selin ve Emir'e duyduğu özlemi dile getire Güzide Duran; "Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir fakat çocuğun annesini veya babasını değiştirme imkanı yok. Ebeveynler çocuğu birbirine karşı tarafa cephe yapmanın bir getirisini göremez aksine çocuğun içinden çıkılmayacak problemler yaşamasının yolunu açarlar" dedi.

Emekli manken, sözlerine şöyle devam etti: Boşanma durumundaki masum tek kişinin çocuk olduğu unutulmamalı ve çocuğun intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Taraflardan birinin çekişmeli durumu alttan alması ile çocuk zamanla dürüst tarafın kim olduğunu ve doğruyu anlayacaktır ve gerekirse tavrını kendisi koyacaktır. Aksi olursa çocuk dostunun veya düşmanının kim olduğunu bile kestiremez duruma gelebilir. Bu sebeple yanlış yapan ebeveynlerdir.

Adnan Aksoy; daha önce yaptığı açıklamada; "Annelik şov malzemesi değil. Annelik şov malzemesi yapılamayacak kadar kutsal bir değerdir. Kızımız boşanma sürecinin başından beri annesiyle görüşmemektedir" demişti. Yasak aşkın Bodrum hali Haberi Görüntüle O şahsiyet soyadını kaldırdı Haberi Görüntüle