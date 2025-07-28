Güzellik mutfakta başlar: Parlak cilt için altın değerinde besinler

ŞEKER TÜKETİMİNE DİKKAT!

Aşırı şeker tüketimi, vücuttaki protein yapısını bozarak elastin ve kolajenin işlevini engeller. Bu da ciltte sarkma ve kırışıklık oluşumuna yol açar. Bu nedenle şekerli gıdalar mümkün olduğunca azaltılmalıdır.

Cilt bakımında sadece dıştan uygulamalar değil, içeriden doğru beslenme ve yeterli su tüketimi de büyük rol oynar. Antioksidanlar, sağlıklı yağlar ve vitaminlerle zenginleştirilmiş bir beslenme düzeni sayesinde daha sağlıklı, canlı ve genç bir cilde sahip olabilirsiniz.

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