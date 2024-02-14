Güzellik algılarını yıkıyor: Burunsuz doğduğu için Voldemort olarak anılan bebeğin hikayesi

2 yıl sonra ise cildinin altına protez koyulması için estetik ameliyat geçirdi. Bu estetik ameliyat sayesinde gelecekte olası bir yapay burun yapımının temelini atmış oldu. Ailesi bu ameliyatı Tessa'nın hayatını daha çok kolaylaştıracak ve yüz ifadesini daha "normal" bir duruma getirecek bir fırsat olarak gördü.