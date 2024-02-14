Güzellik algılarını yıkıyor: Burunsuz doğduğu için Voldemort olarak anılan bebeğin hikayesi
Burunsuz doğduğu için "Voldemort" ismiyle anılan Tessa, benzersiz görünümüyle dikkat çekiyor. Hastalığına rağmen her zaman pozitif kalan küçük kızın hikayesi kendisiyle aynı durumu paylaşan çocuklara da ilham olabiliyor. İşte, sizin için burnu olmadan dünyaya gelen bebeğe dair detaylar...
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İnsan bedeninde doğumla beraber ya da doğumdan sonra ortaya çıkan pek çok anomali gözlemlenebiliyor. Eksik veya fazla organlarla doğan insanlar kimi zaman bu durumdan ötürü psikolojik olarak da büyük zorluklarla mücadele edebiliyor. İşte, bu mücadelenin örneklerinden biri olan küçük kızın hikayesi...
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TESSA İLE TANIŞIN!
Tessa, konjenital arhinia olarak bilinen nadir bir durumla dünyaya geldi. Bu, onun burnu olmadığı anlamına geliyor. Dünya çapında çok az insanı etkileyen bu nadir durum Tessa’ya doğduğu günden bu yana kendine özgü zorluklar yaşattı. Fakat zorluklara rağmen Tessa, durumun kendisini tanımlamasına izin vermedi ve hayata büyük bir coşku ile tutundu.
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NADİR GÖRÜLEN BİR DURUMLA DOĞDU
Arhinia, burnun rahimde gelişmemesi ve bu yüz özelliğinin yokluğuyla sonuçlanan bir durumdur. Bu Tessa’nın aynı zamanda beyninde koku tanımakla sorumlu olan koku alma sistemine de sahip olmadığı anlamına geliyor.
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ÇOCUKLARININ BURUNSUZ DOĞACAĞINI ÖĞRENDİLER
Tessa'nın ebeveynleri Grainne ve Nathan Evans, hamileliğin 5. ayında ultrason sırasında doğmamış çocuklarının burunsuz doğacağını keşfettiklerinde büyük bir duygu karmaşası yaşadılar. İlk şokun ardından aile, Tessa'ya mümkün olan en iyi bakım ve desteği sağlamaya karar verdi.
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YOLCULUĞUNA ÇOK SAYIDA TIBBİ PROSEDÜR VE AMELİYAT EŞLİK ETTİ
Doğumundan kısa bir süre sonra yoğun bakım ünitesine nakledildi ve burada nefes almayı kolaylaştırmak için trakeotomi uygulandı. Tessa henüz on bir aylıkken katarakt ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve bu durum, küçük yaşta karşılaştığı zorlukları daha çok artırdı.
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2 yıl sonra ise cildinin altına protez koyulması için estetik ameliyat geçirdi. Bu estetik ameliyat sayesinde gelecekte olası bir yapay burun yapımının temelini atmış oldu. Ailesi bu ameliyatı Tessa'nın hayatını daha çok kolaylaştıracak ve yüz ifadesini daha "normal" bir duruma getirecek bir fırsat olarak gördü.
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FİZİKSEL ZORLUKLARA RAĞMEN POZİTİF KALIYOR
Tessa, burnu olmayan, ağzından nefes alan ve çoğumuzun doğal karşıladığı koku alma duyusundan yoksun bir hayata uyum sağlamayı öğrendi. Hayata büyük bir yaşama sevinciyle yaklaşan Tessa, dolu dolu yaşamak konusunda oldukça kararlı bir çocuktur.
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Annesi kızının pozitif duruşu için “Tessa herkesin yanıldığını kanıtladı. Herkesin beklentilerini aştı.” dedi. Tessa'nın hikayesi ve pozitifliği benzer zorluklar yaşayan kişilere ilham olabiliyor. Ailesi, Tessa'nın hayatını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor ve bu şekilde Arhinia ile savaşan ailelere ulaşıyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynak: Instagram