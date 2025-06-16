Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Güzel Sanatlar 90 yaşında

        Güzel Sanatlar 90 yaşında

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün 90. yılı dolayısıyla düzenlenen törende, kurumun Türkiye'nin kültür ve sanat politikalarındaki yerini vurguladı. Bakan Ersoy "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güzel Sanatlar 90 yaşında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin kültür ve sanat politikalarında kurumun taşıdığı öneme dikkat çekti.

        Cumhuriyetin 2. yüzyılında kültürle ve sanatla büyüyen bir Türkiye idealine vurgu yapan Bakan Ersoy, “Bugün burada 2’nci yüzyılında, aydınlık ufuklara emin adımlarla yürüyen Cumhuriyetimizin kültür ve sanat politikalarının temel taşlarından biri olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün 90. yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamaktan büyük bir onur ve memnuniyet duyuyorum” ifadeleriyle sözlerine başladı.

        REKLAM

        Genel Müdürlüğün 1935 yılında, genç Cumhuriyetin büyük hedeflerine ulaşma gayesiyle kurulduğunu hatırlatan Ersoy, o yıllarda zor koşullara rağmen kültür ve sanat altyapısının kurulmasına öncelik verildiğini vurguladı. Ersoy, “Büyük zorluklar altında mücadele sürerken ülkemizin kültür ve sanat alt yapısının güçlü ve köklü bir yapıya kavuşturulması ihtiyacı öne çıktı ve 10 Haziran 1935 tarihinde bu güzide Genel Müdürlüğümüz kuruldu” dedi.

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün sadece bir kamu kurumu değil, aynı zamanda sanatı toplumla buluşturan bir köprü, sanatçılar için bir okul ve kültürel belleği yaşatan bir kurum olduğuna dikkat çeken Ersoy, bu köklü belleğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü vizyonu ve desteğiyle daha da güçlendiğini belirtti.

        “CUMHURBAŞKANIMIZIN KÜLTÜR-SANAT TALİMATLARI YERİNİ BULDU”

        Kültür ve sanat alanındaki prestij projeleri hayata geçirirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatları hatırlatan Bakan Ersoy, “Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemiz adına kültür sanat alanındaki prestij projelerini ‘hemen tamamlamamız’ yönünde talimat vermişlerdi. Ben ve ekip arkadaşlarım da Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek peş peşe Atatürk Kültür Merkezi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, CSO Ada Ankara Yerleşkesi ve Tarihî Binası Restorasyonu, İzmir Kültür Sanat Fabrikası ve Rami Kütüphanesi gibi dünya ölçeğinde kültür-sanat merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Bu merkezlerin yalnızca birer yapı değil, kültür ve sanatla “dolu dolu” mekânlar olmasının hedeflediklerini ve Kültür Yolu Festivallerini hayata geçirirken bu noktada en büyük gücün Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün insan kaynağı olduğunu vurgulayan Ersoy, “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz ve sanatçılarımız kültür ve sanat alanındaki tüm programlarda başarılarımıza başarı kattılar” dedi.

        Bakan Ersoy, Genel Müdürlüğün bugün de aynı misyonla çalışmaya devam ettiğini belirterek, sanatın hayatın her alanına taşınmasında önemli görevler üstlendiğini kaydetti. Kurumun geçmişten bugüne taşıdığı değere dikkat çeken Ersoy, “Kurumumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese; geçmişten bugüne görev yapan tüm sanatçılarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

        Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün 90. yılını yürekten kutlayarak sanatla dolu nice yıllar dileyen Ersoy konuşmasını “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adım atarken, kültür ve sanatla daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz” sözleriyle tamamladı.

        REKLAM

        90. YIL KUTLAMALARI SANATLA TAÇLANACAK

        Törende konuşan Genel Müdür Ömer Faruk Belviranlı ise kurumun köklü tarihine dikkat çekti.

        “Birbirinden değerli sanatçılar bu çatı altında yetişmiş, parlamış veyahut sanat yaşamını burada noktalamıştır” diyen Belviranlı, Cumhuriyetimizin sanat yolculuğunun bir aynası ve lokomotifi olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün bugün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un üstün destekleriyle ülkemizin kültür-sanat alanındaki medar-ı iftiharı olmaya devam ettiğini vurguladı.

        Kurumun, Kültür Yolu Festivallerine etkinlikleriyle güç kattığını, yarışmaları ve iş birlikleriyle sanatı ve sanatçıyı her daim desteklemeyi sürdürdüğünü belirten Belviranlı, Türkiye'nin en seçkin sanatçılarını ve birer ekol hâline gelen sanat birimlerini çatısı altında bulundurmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Konuşmasında önemli bir müjdeyi de paylaşan Genel Müdür Belviranlı, “Doksanıncı yılımızı, birimlerimizin bulunduğu illerde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere eylül ayındaki sezon açılışından başlayarak çeşitli etkinlikler, sahne gösterileri ve konserlerle taçlandıracağımızı buradan duyurmak istiyorum” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
        #güzel sanatlar
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Habertürk Anasayfa