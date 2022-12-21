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Güvercini başını koparıp öldürdü, para cezası aldı!

Hayvanlara yönelik saldırılara insanın kanını donduran bir olay eklendi. Başkent'te bir cani, tuttuğu güvercini başını kopararak öldürdü. Dehşetin görüntüsünü sosyal medyadan paylaşan zanlıya ise para cezası verildi

Giriş: 21.12.2022 - 16:36 | Güncelleme: ABONE OL
Güvercinin başını koparan caniye para cezası!
Güvercinin başını koparan caniye para cezası!
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DHA

Ankara'da, güvercinin başını kopararak öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Emre D., gözaltına alındı. İdari para cezası uygulanan Emre D., serbest kaldı.

DHA'nın haberine göre, Keçiören ilçesinde Emre D., önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda; kuşa ve paraya ihtiyacı olmadığını söyleyerek, beslediği güvercinlerden birini kafesten alıp, başını kopardıktan sonra yere fırlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvercinin çırpınarak öldüğü görüntü, sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler üzerine Emre D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emre D., ifadesi alındıktan sonra idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

DİĞER GÜVERCİNLERE EL KOYULACAK

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan, bu tür caniliklerin engellenmesi için önce ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Aileleri şiddetten arındırmamız lazım. Şiddetten arınan çocukların yetişmesi lazım. Yaşanan olay caniliktir. Düşünebiliyor musunuz; bir güvercini alıyorsun boynunu koparıyorsun, kaldırıp atıyorsun ve hayvan orada çırpınarak can çekişiyor, sen onu izliyorsun. Bu nasıl bir caniliktir" dedi.

Başkan Özkan ayrıca görüntülerde yer alan diğer güvercinlere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce el koyulacağını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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