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        Haberler Bilgi Magazin Güven Bana filminin konusu nedir? Güven Bana oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Güven Bana filminin konusu nedir? Güven Bana oyuncuları kimler?

        Güven Bana filmi 5 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaristi ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği film, 24 Şubat 2023 yılında gösterime girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Güven Bana filminin konusu nedir? Güven Bana oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Güven Bana filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 17:19 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:19
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        • 1

          Güven Bana filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Güven Bana filmi, anneleri öldükten sonra yatalak babalarına bakmak zorunda kalan iki kardeşin, dedelerinden kalan miras haklarının peşine düşmeleri sebebiyle başlarından geçen zincirleme olayları konu alıyor. Peki, "Güven Bana filminin konusu nedir? Güven Bana oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          GÜVEN BANA KONUSU NEDİR?

          İki kardeş olan Özcan ve Sercan tefeciye olan senet borçlarını ödemek için, Müslüm dayılarının kendilerine olan borcunu almaya giderler. Dayı parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Dayının cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir, çünkü para sahtedir. Sahte paradan kurtulmanın yolunu, aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine parayı ölen dayılarının ceket cebine koymak için gelirler ve geri dönüşü imkansız bir maceraya girmiş olurlar.

        • 3

          GÜVEN BANA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Cihangir Ceyhan- ÖzcanCihangir Ceyhan- Özcan

          Okan Çabalar- Sercan

          Erdal Özyağcılar- Hulusi

          Ufuk Bayraktar- Yılmaz

          Özgür Emre Yıldırım- Vedat

          Pelin Karahan- Zeynep

          Köksal Engür- Baba

          Serap Önder- Feriha

          Zihni Göktay- Müslüm

          Onur Gökçek- Yiğit

          Kıvanç Baran Aslan- Hayri

          Tuncay Beyazıt

          Murat Çelik

          Arif Erkin Güzelbeyoğlu

          Korhan Herduran

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